Белгород затопило из-за сильного ливня

Сообщается, что в Единую дежурно-диспетчерскую службу Белгорода поступило более двадцати сообщений о поваленных деревьях, а также сообщения о шести пострадавших автомобилях и одной линии электропередачи. В данный момент оперативные службы города занимаются ликвидацией последствий непогоды. Уточняется, что специалисты уже занимаются уборкой поваленных деревьев, а также откачиванием воды в тех зонах, где из-за ливня начались подтопления.