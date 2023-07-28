В Краснодаре потушили крупный пожар в магазине "Мясной король"

Пожарные в Краснодаре почти 8 часов тушили мясной магазин на улице Покрышкина, который охватил огонь. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, возгорание удалось полностью ликвидировать.

© Российская Газета

- Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Краснодарского гарнизона 28 июля в 2.38. В 2.45 на место прибыли первые подразделения, которые установили, что горит крыша двухэтажного здания на площади 100 квадратных метров, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

К 4.26 огонь распространился на 400 квадратных метров и его удалось локализовать, а еще спустя час открытое горение полностью потушили. После этого спасатели долго проливали конструкции и заканчивали работу, чтобы не возникло повторных очагов.