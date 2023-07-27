Пропавшую в Екатеринбурге девочку нашли живой
Пропавшую утром в среду, 26 июля, в Екатеринбурге восьмилетнюю девочку нашли живой в квартире мужчины, он заманил ее к себе домой при помощи щенка. Об этом сообщает издание ЕАН.
Уточняется, что мужчина проживает неподалеку от дома ребенка.
«Вчера, 26 июля, он заманил к себе девочку домой при помощи щенка, которого подобрал накануне», — рассказал корреспондент издания.
Полицию вызвали соседи, обратив внимание, что в квартире не горит свет, но слышно движение. По их словам, мужчина употребляет наркотики.
Lenta.ru: главные новости