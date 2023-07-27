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Число отравившихся в детском лагере «Юность» в Удмуртии выросло до 23

В детском лагере «Юность», расположенном в Воткинском районе Удмуртии, врачи зафиксировали признаки острой кишечной инфекции у 23 человек. Об этом пишет пресс-служба региональной прокуратуры в своем Telegram-канале.

Выросло число отравившихся в детском лагере «Юность» в Удмуртии
© РИА Новости

В прокуратуре пояснили, что специалисты Роспотребнадзора зафиксировали «признаки острой кишечной инфекции у 23 человек, в том числе 20 несовершеннолетних»».

В настоящее время организована проверка причин инцидента.

Ранее сообщалось, что петербургские школьники массово отравились в одном из ресторанов города.

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