Выросло число отравившихся в детском лагере «Юность» в Удмуртии

В детском лагере «Юность», расположенном в Воткинском районе Удмуртии, врачи зафиксировали признаки острой кишечной инфекции у 23 человек. Об этом пишет пресс-служба региональной прокуратуры в своем Telegram-канале.

В прокуратуре пояснили, что специалисты Роспотребнадзора зафиксировали «признаки острой кишечной инфекции у 23 человек, в том числе 20 несовершеннолетних»».

В настоящее время организована проверка причин инцидента.