Санавиация доставила на лечение в Барнаул трех пострадавших при крушении Ми-8

Трех пострадавших при крушении вертолета Ми-8 в Республике Алтай доставили санитарной авиацией в больницы Барнаула . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерального центра медицины катастроф Минздрава России .

"Санитарной авиацией центра медицины катастроф Республики Алтай в медучреждения доставлены пациенты, пострадавшие при крушении вертолета. Всего в Барнаул доставлено три человека", - говорится в сообщении.

Так, в Алтайский центр термических ожогов горбольницы №3 доставили женщину в крайне тяжелом состоянии с ожогами 90-95% тела, которая находится на аппарате ИВЛ. В это же медучреждение поместили пострадавшую с ожогами 80% тела. Мужчину с ожогами 40% тела и травмами различной степени тяжести разместили в отделении сочетанной травмы краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. Им оказывают всю необходимую помощь, добавили в центре.