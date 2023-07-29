67 человек отравились в лагере «Горный Орленок» на Алтае

В селе Камлак Шебалинского района Алтайского края в детском лагере «Горный Орленок» зафиксировано массовое отравления отдыхающих. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в Telegram-канале.
«Предварительно установлено 67 случаев отравления, всем оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства.
Обстоятельства отравления детей и их состояние пока неизвестны, организована проверка, решается вопрос о приостановлении деятельности учреждения.
27 июля признаки острой кишечной инфекции были зафиксированы у 23 человек в детском лагере «Юность» в Воткинском районе Удмуртии, прокуратура организовала проверку причин и условий отравления.
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