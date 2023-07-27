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Представлявшиеся брокерами аферисты похитили у россиян 67 миллионов рублей

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции пресекли деятельность преступного сообщества из семи участников, которые похитили у 37 граждан 67 миллионов рублей, обещая высокие доходы от брокерской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Представлявшиеся брокерами аферисты похитили у россиян 67 миллионов рублей
© globallookpress.com

По ее словам, криминальный бизнес аферисты вели под прикрытием зарубежной компании с 2014 года. Через два года члены группировки открыли представительство в Казани. Лжеброкеры обещали помочь гражданам с выгодными вложениями в биржевую торговлю валютой, принимая только наличные средства, а через некоторое время клиентам сообщали, что вложения обесценились в результате мирового финансового кризиса.

На самом деле фигуранты дела не занимались брокерской деятельностью, а внесенные гражданами средства были похищены. Пока следствие установило 37 обманутых вкладчиков, которые лишились 67 миллионов рублей.

Задержанным предъявлены обвинения в мошенничестве и создании преступного сообщества. Им избрана мера пресечения.

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