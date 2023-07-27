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РИА Новости: в Тамбове 17 человек отравились едой из суши-бара

В Тамбове 17 человек, в том числе дети, отравились едой из суши-бара. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Массовое отравление в суши-баре произошло в Тамбове
© РИА Новости

По его информации, окончательное число отравившихся на данный момент не установлено.

«По предварительной информации, на данный момент за помощью обратились как минимум 17 человек — четверо детей и 13 взрослых», — сказал источник.

Отмечается, что данных о тяжёлых последствиях отравления нет.

Ранее Следственный комитет Приморского края возбудил два уголовных дела после того, как дети получили химические ожоги из-за выпитой жидкости для розжига.

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