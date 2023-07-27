Названо количество выявленных за полгода нарушений в сфере ОПК

Сотрудники прокуратуры за полгода выявили и пресекли свыше 42 тысяч нарушений в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом в четверг, 27 июля, со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ сообщает РИА Новости.

По данным надзорного ведомства, по результатам выявленных нарушений в суды было направлено 2000 исков на сумму свыше 6 миллиардов рублей. Результаты были озвучены на совещании Генпрокуратуры по итогам первого полугодия 2023 года.

«Особое значение имеют вопросы надзора в сфере оборонно-промышленного комплекса», — отметили в Генпрокуратуре.