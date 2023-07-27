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ФСБ задержала россиянина, пытавшегося вступить в ВСУ

УФСБ России по Брянской области задержала россиянина, который намеревался выехать на территорию Украины, чтобы воевать против ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.

ФСБ задержала пытавшегося уехать воевать за ВСУ россиянина
© РИА Новости

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Брянской области совместно с сотрудниками регионального УМВД выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, осуществившего приготовление к участию в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях нанесения ущерба безопасности РФ», - говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее стало известно о задержании россиянина по делу о госизмене. Как уточняется, Наухацкий А.В. до марта 2020 года был индивидуальным предпринимателем и занимался частной детективной деятельностью. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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