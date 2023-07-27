ФСБ задержала пытавшегося уехать воевать за ВСУ россиянина

УФСБ России по Брянской области задержала россиянина, который намеревался выехать на территорию Украины , чтобы воевать против ВС РФ . Об этом сообщает ТАСС.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Брянской области совместно с сотрудниками регионального УМВД выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, осуществившего приготовление к участию в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях нанесения ущерба безопасности РФ», - говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее стало известно о задержании россиянина по делу о госизмене. Как уточняется, Наухацкий А.В. до марта 2020 года был индивидуальным предпринимателем и занимался частной детективной деятельностью. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.