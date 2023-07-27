Полиция задержала организатора БДСМ-фестиваля в Подмосковье

В Подмосковье сотрудники полиции задержали организатора БДСМ-фестиваля. Об этом стало известно в четверг, 27 июля.

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Мероприятие должно было проходить в Орехово-Зуевском городском округе и в нем собирались принять участие около 500 человек. Еще до начала фестиваля местные жители пожаловались в полицию на громкую музыку по ночам, звучавшую на стоянке участников, которые собрались на месте проведения заранее.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и предложили нарушителям спокойствия отказаться от проведения мероприятия и покинуть территорию. Как сообщил РБК, после полученного отказа полицейские задержали организатора фестиваля.