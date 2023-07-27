В Ираке упал военный вертолет

Армейский вертолет потерпел крушение в иракской провинции Эрбиль, расположенной на севере страны и входящей в состав Иракского Курдистана. Об этом сообщил портал Shafaq News со ссылкой на источник в местной администрации.

Уточняется, что вертолет упал в 13:00 по местному времени (совпадает с мск) из-за технической неисправности. Инцидент произошел к юго-западу от столицы региона, города Эрбиль. Воздушное судное принадлежало международной коалиции.

По данным портала, в результате ЧП есть пострадавшие.

До этого в Республике Алтай упал частный вертолет Ми-8 при заходе на посадку в Тюнгуре (Усть-Коксинский район). Как рассказал «Газете.Ru» очевидец происшествия, при заходе на посадку вертолет задел хвостом столб, после чего свалился на бок и загорелся. На борту было 13 туристов и три члена экипажа.

В мае два истребителя ВКС РФ и два вертолета Ми-8 потерпели крушение возле украинской границы в Брянской области.