В МЧС уточнили данные по погибшим при падении вертолета на Алтае

При падении вертолета Ми-8 на Алтае, по уточненным данным, погибли четыре человека. Об этом заявили в региональном управлении МЧС России, передает «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что еще 10 граждан пострадали. В числе тех, кого не удалось спасти при крушении воздушного судна на Алтае, оказалась гражданка Белоруссии. Эту информацию подтвердили в МИД республики.

До этого сообщалось, что при крушении погибли шесть человек, находившихся на борту Ми-8.

Вертолет Ми-8 рухнул в Республике Алтай 27 июля. При посадке он задел линию электропередачи, упал и загорелся.

В Росавиации пояснили, что на борту воздушного судна находились 16 человек. У пострадавших диагностировали переломы и ожоги до 90 процентов тела, трое из них были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.