В результате крушения вертолета на Алтае погибли четыре человека, сообщили в региональном ГУ МЧС. Об этом пишет ТАСС.

Как выяснилось, два человека самостоятельно покинули вертолет, тогда как спасатели считали, что они остались под обломками. Выжившие самостоятельно добрались до больницы, у них травмы средней степени тяжести.

Также стало известно, что одной из погибших является гражданка Белоруссии. По сообщению белорусского МИД, посольство поддерживает контакт с российскими компетентными органами и родственниками погибшей.

Ранее пресс-секретарь главы республики Михаил Максимов сообщил, что четверо пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии, еще четверо в состоянии средней тяжести.

В АТОР сообщили, что экскурсию туристам на вертолете Ми-8 организовала местная турфирма. При этом рейс был оформлен официально.