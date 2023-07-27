На базу отдыха «Чайка» в Красноярском крае забрел голодный медведь, животное пробралось в сарай, где хранились продукты. Об этом сообщается в Telegram-канале «Борус Люди».

Последствия визита дикого зверя сняли на видео очевидцы, медведь забрался в складское помещение турбазы в Норильске, где хранились продукты, выломал дверь и устроил там погром.

На полу остались следы пиршества косолапого — упаковки из-под семечек, яйца и пустая стеклянная бутылка. В поисках еды голодный хищник бродил и по улицам около зоны отдыха, его заметили у мусорных контейнеров, медведя пытались прогнать местные собаки, но животное не обратило на них внимания.

По сообщению единой диспетчерской службы Норильска, медведя также встречали около двух других баз отдыха и в районе туристической тропы. Местных жителей призывают сохранять осторожность и не совершать прогулки в лес по одному.