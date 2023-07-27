Экс-судью Елену Кондрат отправили в колонию на 9 лет

Московский городской суд приговорил к 9 годам колонии общего режима судью в отставке Елену Кондрат за посредничество в даче взятки своей коллеге. Об этом сообщает РИА Новости.

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Прокуратура Москвы просила 11,5 лет колонии со штрафом около 254 млн рублей для Кондрат.

Кроме того, суд обязал женщину выплатить штраф в размере 77 млн рублей.

В апреле было завершено расследование в отношении Кондрат. Следствие установило, что в сентябре 2020 года она встретилась в ресторане с другой судьей из столичного арбитража. Кондрат передала коллеге информацию о нескольких фигурантах одного из дел, которые просили за взятку 50 тыс. долларов не привлекать их к субсидиарной ответственности.