Названа предварительная причина крушения вертолета на Алтае

Ошибка пилотов могла привести к крушению вертолета Ми-8 на Алтае, сообщили ТАСС в авиационных службах.

© МЧС России/ТАСС

По предварительным данным, пилоты ошиблись при заходе на посадку – они задели рулевым винтом столб, из-за чего вертолет стало вертеть, он задел лопастями землю, перевернулся и загорелся.

Крушение вертолета Ми-8 компании "Алтай Авиа" произошло около села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай 27 июля. По информации Росавиации, авария произошла в 200 километрах южнее Горно-Алтайска.

Всего на борту воздушного судна находились 16 человек, включая троих членов экипажа. Шесть человек погибли, девять пострадали. Одному помощь медиков не понадобилась. Полет выполнялся в качестве перевозки экскурсионной группы. Пожар на месте крушения Ми-8 к настоящему времени потушен. Ликвидация огня была объявлена в 12:36 по московскому времени.