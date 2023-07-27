В Подмосковье врачи извлекли из желудка мужчины зубную щетку и дверную ручку

В Коломне медикам пришлось извлекать из пищевода пациента четыре крупных инородных тела, мужчина проглотил их по неизвестной причине. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

© Министерство здравоохранения Московской области

В Коломенскую больницу поступил 22-летний мужчина, проглотивший инородные предметы. В ходе обследования в желудке и пищеводе пациента обнаружили зубную щетку, пластиковую дверную ручку и две дужки от очков.

«Щетку и дверную ручку удалось извлечь из желудка без единого разреза — с помощью эндоскопа. Дужки очков расположились внутри настолько неудачно, что достать их через пищевод не удалось», — рассказал заведующий эндоскопическим отделением больницы Владимир Кабаргин.

Чтобы извлечь дужки от очков, пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству. Жизни и здоровью пациента ничего не угрожает, в дальнейшем он будет направлен на психиатрическое лечение.