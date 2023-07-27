В Воронежской области обнаружили беспилотник самолетного типа

Правительство Воронежской области сообщило об обнаружении беспилотника самолетного типа. Сообщение размещено в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что дрон обнаружили во дворе частного дома в Верхнехавском районе.

«Место обнаружения БПЛА оцеплено. Спецслужбы работают на месте. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщили в правительстве региона.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что силы ПВО сбили три беспилотника на подлете к Воронежу.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.