Два села на Алтае остались без света из-за крушения вертолета

Два села на Алтае остались без света в результате крушения вертолета, который повредил линию электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщает ТАСС.

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«Сегодня, 27 июля, произошло отключение линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ Алтайского филиала «Россети Сибирь» в Усть-Коксинском районе, обеспечивающей электроэнергией жителей с. Тюгур и с. Кучерла», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолет принадлежал авиакомпании «АлтайАвиа».

«Мы находимся в тесном контакте с органами государственной власти для выяснения всех обстоятельств крушения. Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим будет оказана помощь», — сообщила авиакомпания «АлтайАвиа».

Ранее МЧС сообщило о ликвидации пожара на месте крушения частного вертолета Ми-8 в селе Тюнгур в республике Алтай. Также Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту крушения данного вертолета. До этого в сеть попало видео, снятое незадолго до крушения воздушного судна.

До этого сообщалось, что в результате ЧП погибли шесть человек. Еще семь ранены: по данным экстренных служб, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии: у них ожоги и множественные переломы.