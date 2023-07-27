ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины совершить теракт на корабле ЧФ

У мужчины были изъяты два самодельных взрывных устройства общей массой 1 кг в тротиловом эквиваленте. Он также подозревается в передаче украинской стороне сведений, составляющих гостайну.

Ранее сообщалось о том, что ФСБ обнаружила следы взрывчатых веществ (динитротолуол и тротил) на сухогрузе ВМО RIVER, который следовал из Турции в Ростов-на-Дону за зерном. Как выяснилось, до этого судно заходило в порт Украины. Это может говорить о том, что его могли использовать для террористических и диверсионных акций.