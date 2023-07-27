ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины совершить теракт на корабле ЧФ
ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины совершить террористический акт на корабле Черноморского флота, несущем высокоточные ракеты. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно сообщению ведомства, сотрудникам удалось предотвратить террористический акт на одном из кораблей Черноморского флота, который нес ракетное вооружение. После проведения операции был задержан завербованный украинской спецслужбой военнослужащий Военно-морского флота РФ.
У мужчины были изъяты два самодельных взрывных устройства общей массой 1 кг в тротиловом эквиваленте. Он также подозревается в передаче украинской стороне сведений, составляющих гостайну.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт», «Незаконный оборот взрывчатых веществ», «Государственная измена», «Разглашение сведений, составляющих государственную тайну».
Ранее сообщалось о том, что ФСБ обнаружила следы взрывчатых веществ (динитротолуол и тротил) на сухогрузе ВМО RIVER, который следовал из Турции в Ростов-на-Дону за зерном. Как выяснилось, до этого судно заходило в порт Украины. Это может говорить о том, что его могли использовать для террористических и диверсионных акций.