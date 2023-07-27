Появилось видео падения вертолета Ми-8 на Алтае

Появилось видео момента падения вертолета Ми-8 в Тюнгуре в Республике Алтай. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, что вертолет почти приземлился, когда задел хвостом столб линии электропередач. После этого его резко закрутило, он перевернулся и завалился на бок.

Напомним, что Ми-8 компании «Алтай-Авиа» совершил жесткую посадку и загорелся. Всего на борту находились 13 пассажиров и три пилота. По предварительной информации, погибли шесть человек. Еще восемь пострадавших получили травмы и ожоги, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Для оказания помощи из Горно-Алтайска вылетел вертолет Ми-8 регионального спасательного центра Росавиации. Пострадавших доставят в Барнаул.