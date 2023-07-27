Пострадавших при крушении Ми-8 на Алтае доставят в Барнаул

Пострадавшие при крушении вертолета Ми-8 на Алтае будут доставлены в Барнаул. Об этом со ссылкой на источники в экстренных службах пишет ТАСС.

Вертолет Ми-8 компании «Алтай-Авиа» совершил сегодня жесткую посадку, загоревшись после того, как зацепился за провода. В результате ЧП, по предварительным данным, погибли шесть человек.

Сотрудница экстренных служб уточнила, что на борту находились 13 пассажиров и три пилота.

«Восемь человек пострадавших, из них трое в тяжелом состоянии, 90% ожога [тела]», - заявила она.

По данным регионального центра Единой системы организации воздушного движения, авария произошла на 200 км южнее Горно-Алтайска. В администрации Усть-Коксинского района отметили, что травмы различной степени тяжести получили 10 человек.

Для оказания помощи из Горно-Алтайска вылетел вертолет Ми-8 регионального спасательного центра Росавиации. Пострадавших доставят в Барнаул.

«У всех диагностированы ожоги различной степени», - пояснили в экстренных службах.