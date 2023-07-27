В Томске годовалый ребенок проглотил пять магнитов из детского конструктора

Томские врачи спасли ребенка, проглотившего пять магнитов из детского конструктора
Ребенка с перфорацией кишечника спасли медики томской БСМП, мальчик проглотил несколько магнитных шариков. Об этом сообщается в Telegram-канале «Область здоровья».
Годовалый мальчик был доставлен в медицинское учреждение с подозрением на инородные тела в кишечнике, в ходе обследования медики обнаружили пять магнитных шариков от конструктора, которые успели притянуться друг к другу и вызвали сквозное повреждение стенок органа.
Ребенка прооперировали, мелкие магниты удалось извлечь, перфорационные отверстия ушили. Спустя некоторое время у пациента развился перитонит, пострадавший находится в отделении реанимации, ему предстоит длительное лечение и восстановление.
Ранее 36 магнитов извлекли хирурги из кишечника пятилетней девочки.
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