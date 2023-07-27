В Томске годовалый ребенок проглотил пять магнитов из детского конструктора

Ребенка с перфорацией кишечника спасли медики томской БСМП, мальчик проглотил несколько магнитных шариков. Об этом сообщается в Telegram-канале «Область здоровья».

Годовалый мальчик был доставлен в медицинское учреждение с подозрением на инородные тела в кишечнике, в ходе обследования медики обнаружили пять магнитных шариков от конструктора, которые успели притянуться друг к другу и вызвали сквозное повреждение стенок органа.