Более 60 человек пострадали из-за утечки хлора в Египте

По меньшей мере 62 человека пострадали, еще один погиб в результате утечки газообразного хлора в городе Кена, расположенном к югу от Каира. Об этом сообщил телеканал "Сада аль-Баляд" со ссылкой на спасательные службы.

По их данным, утечка произошла на водопроводной станции. Причиной аварии стало повреждение одного из баллонов с газом, который упал при погрузке. Сотрудники станции подверглись воздействию газообразного хлора.

Все пострадавшие доставлены в больницу.