Число пострадавших при крушении вертолета на Алтае выросло до 10

Возросло число пострадавших при крушении вертолета на Алтае
Число пострадавших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае возросло до 10. Об этом сообщили Республики Алтай.
Собеседник агентства пояснил, что у пострадавших были выявлены переломы и ожоги до 90 процентов тела. Предположительно, граждан доставят авиацией в больницу села Усть-Кокса.
Представитель администрации уточнил, что вертолет Ми-8 после пожара оказался полностью уничтожен.
27 июля вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Алтай Авиа», рухнул в районе села Тюнгур в Усть-Коксинском районе близ границы с Казахстаном. Борт выполнял туристический рейс.
При заходе на посадку воздушное судно зацепилось за провода, упало и загорелось. В региональном управлении МЧС рассказали, что шесть человек, находившихся на вертолете, спасти не удалось.
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