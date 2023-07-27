Россиянин разбил битой несколько машин в автосалоне

Житель Кирова разбил несколько автомобилей в автосалоне. Об этом сообщает vyatkakirov.ru.

Инцидент произошел днем 26 июля. В один из местных автосалонов пришел мужчина с битой и начал наносить удары по стоявшим на территории машинам. Прибывший по вызову экипаж Росгвардии задержал злоумышленника и доставил в отдел полиции.