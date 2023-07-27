Жители Якутска массово отравились едой со службы доставки
В больнице Якутска находятся шесть человек, которые получили пищевое отравление, купив готовую еду через службу доставки. Об этом со ссылкой на Минздрав и прокуратуру региона пишет ТАСС.
По данным прокуратуры, сообщения о массовом отравлении поступили 27 июля.
«Установлено, что все заболевшие с 23 по 25 июля 2023 года употребили готовые блюда со службы доставки», - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале прокуратуры Республики Саха (Якутия).
В ведомстве отметили, что управлением Роспотребнадзора по республике организована внеплановая выездная проверка, согласованная прокуратурой.
Шесть отравившихся едой жителей находятся в инфекционном отделении Якутской республиканской клинической больницы, уточнили в Минздраве Якутии.
«Состояние пациентов оценивается средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме», - подчеркнули в министерстве.
Ранее более 50 жителей Ростова-на-Дону отравились после употребления готовых наборов «правильного питания» Good Food. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ – «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Работа компании, которая распространяла некачественные наборы, была приостановлена.