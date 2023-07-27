Жители Якутска массово отравились едой со службы доставки

В больнице Якутска находятся шесть человек, которые получили пищевое отравление, купив готовую еду через службу доставки. Об этом со ссылкой на Минздрав и прокуратуру региона пишет ТАСС.

По данным прокуратуры, сообщения о массовом отравлении поступили 27 июля.

«Установлено, что все заболевшие с 23 по 25 июля 2023 года употребили готовые блюда со службы доставки», - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале прокуратуры Республики Саха (Якутия).

В ведомстве отметили, что управлением Роспотребнадзора по республике организована внеплановая выездная проверка, согласованная прокуратурой.

Шесть отравившихся едой жителей находятся в инфекционном отделении Якутской республиканской клинической больницы, уточнили в Минздраве Якутии.

«Состояние пациентов оценивается средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме», - подчеркнули в министерстве.