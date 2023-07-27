Двух пропавших без вести после крушения Ми-8 на Алтае нашли живыми

Двух человек, которые считались пропавшими без вести и были причислены к жертвам авиакатастрофы на Алтае, нашли живыми. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Ранее сообщалось, что при крушении погибли шесть человек, находившихся на борту Ми-8. В МЧС эти данные подтвердили. Официально сообщения об уменьшении числа погибших пока не было.

После обнаружения живыми двух человек погибшими числятся четыре человека — все они были пассажирами вертолета.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Республике Алтай 27 июля. При посадке он задел линию электропередачи, упал и загорелся. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 16 человек. У пострадавших диагностировали переломы и ожоги до 90 процентов тела, трое из них в тяжелом состоянии.