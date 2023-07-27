Момент захода на посадку потерпевшего крушение Ми-8 на Алтае попал на видео

Момент захода на посадку вертолета Ми-8, который потерпел крушение на Алтае, попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как воздушное судно снижается, пролетая над деревьями. Видео обрывается до того, как началось крушение вертолета.

По предварительным данным, Ми-8 рухнул в селе Тюнгур в Усть Коксинском районе близ границы с Казахстаном. Сообщалось, что при заходе на посадку вертолет зацепился за провода и упал.

По данным РИА Новости, в результате ЧП, по предварительной информации, пострадали шесть человек, еще семерых не удалось спасти.