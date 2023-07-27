Очевидец рассказал о крушении вертолета Ми-8 на Алтае

При посадке вертолет Ми-8, который потерпел крушение в селе Тюнгур на Алтае, задел столб. Об этом рассказал очевидец крушения, который работает на близлежащей туристической базе «Байры», его слова передает РЕН ТВ.

Он добавил, что пострадавших эвакуировал вертолет, который находился на турбазе. Среди получивших травмы много людей, которые получили тыжелые ожоги, сообщил россиянин.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Республике Алтай 27 июля. При посадке он задел линию электропередачи, упал и загорелся. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 16 человек, шесть из которых спасти не удалось. У пострадавших диагностировали переломы и ожоги до 90 процентов тела, трое из них в тяжелом состоянии.