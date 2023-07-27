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Очевидец рассказал о крушении вертолета Ми-8 на Алтае

При посадке вертолет Ми-8, который потерпел крушение в селе Тюнгур на Алтае, задел столб. Об этом рассказал очевидец крушения, который работает на близлежащей туристической базе «Байры», его слова передает РЕН ТВ.

Очевидец рассказал о крушении вертолета Ми-8 на Алтае
© РИА Новости

Он добавил, что пострадавших эвакуировал вертолет, который находился на турбазе. Среди получивших травмы много людей, которые получили тыжелые ожоги, сообщил россиянин.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Республике Алтай 27 июля. При посадке он задел линию электропередачи, упал и загорелся. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 16 человек, шесть из которых спасти не удалось. У пострадавших диагностировали переломы и ожоги до 90 процентов тела, трое из них в тяжелом состоянии.

В «АлтайАвиа» «Ленте.ру» подтвердили, что вертолет принадлежит авиакомпании. Там заявили, что находятся в тесном контакте с органами власти для выяснения всех обстоятельств крушения, и отметили, что всем пострадавшим будет оказана помощь. В сети также появилось видео момента крушения вертолета.

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