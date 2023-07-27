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Осуждены причастные к гибели российских военных в СВО агенты Украины

Вынесен приговор двум работавшим на украинскую разведку агентам, задержанным в 2022 году по подозрению в шпионаже, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Осуждены причастные к гибели российских военных в СВО агенты Украины
© РИА Новости

Обвиняемых приговорили к 15 годам колонии строгого режима каждого, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Их задержали в прошлом году, по версии следствия, они шпионили на украинскую сторону. Также они причастны к гибели российских военных и уничтожению военной техники в зоне СВО.

ФСБ не раскрыло имен осужденных, и суд, вынесший приговор.