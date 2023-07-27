В Выборге прохожий нашел скелет на опушке леса

Житель Выборга, гуляя по лесу, нашел человеческий скелет в камуфляжной форме. Об этом сообщает «Фонтанка».

© УМВД России по Оренбургской области/ural56.ru

Возле озера Глубокое обнаружены останки человека, их нашел местный житель, который прогуливался по лесу вблизи водоема. Обнаружив скелет, 40-летний мужчина сообщил о находке в правоохранительные органы.

На место была направлена следственно-оперативная группа, на опушке леса найдены кости, череп и камуфляжная куртка с шевроном ведомственной охраны Минтранса.

Останки направлены в морг для идентификации, обстоятельства произошедшего устанавливаются.