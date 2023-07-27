Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку и загорелся в Тюнгуре в Республике Алтай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы

По информации агентства, шесть человек погибли на месте, еще семь пострадали. Вертолет принадлежал авиакомпании «Алтай авиа». При заходе на посадку он задел провода линии электропередачи и упал. По предварительной информации, на борту находились туристы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай, на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информация уточняется.

Напомним, что в мае вертолет Ми-8 вынуждено приземлился в Иркутской области из-за неблагоприятных метеоусловий. Посадка прошла благополучно — в результате происшествия никто не пострадал. На борту находились семь пассажиров, двое детей и четыре члена экипажа.