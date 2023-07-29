Полиция задержала злоумышленника по факту стрельбы в центре Москвы

Полицейские задержали злоумышленника по факту стрельбы в центре Москвы. Об этом в субботу, 29 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры города Москвы Людмила Нефедова.

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По ее словам, расследование уголовного дела контролируется прокуратурой.

— В ближайшее время 25-летнему мужчине будет избрана мера пресечения, — сказала она.

Ему собираются предъявить обвинения по статье УК РФ «Хулиганство с применением насилия к гражданам, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Случай, о котором идет речь, произошел 25 июля. На улице Рочдельской злоумышленник выстрелил из пневматического пистолета в прохожего. У пострадавшего произошел словесный конфликт с гражданами, сидевшими в автомобиле без номеров. В ходе перепалки неизвестный высунул из окна травматический пистолет, несколько раз выстрелил в обидчика и скрылся.