Московских полицейских уличили в покровительстве нелегальным мигрантам

Московские следователи совместно с оперативниками провели рейды в рамках расследования уголовного дела об организации незаконного пребывания 100 тысяч мигрантов в столице и области. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, с 2018-го по 2022 год фигуранты дела создали условия для пребывания иностранцев в стране. За этот период обвиняемые поставили на миграционный учет не менее 100 тысяч нелегалов и получили доход в 420 миллионов рублей. Они регистрировали иностранцев в хостелах Москвы и Химок, при этом большая их часть проживала в других местах.