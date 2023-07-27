В Саратовской области ребенок обварился кипятком в детском саду

Прокуратура Саратова устанавливает обстоятельства травмирования малолетнего ребенка в детском саду, мальчик госпитализирован с ожогами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

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Трехлетний воспитанник саратовского детского сада находился в группе и столкнулся с воспитателем, которая несла чайник с кипятком, ребенок обварился и получил ожоги.

Мальчика госпитализировали в медицинское учреждение, по данным местных СМИ у него ожог 15% тела, состояние пострадавшего врачи оценивают как среднетяжелое.

Проверку в детском саду проводит региональная прокуратура, устанавливаются обстоятельства инцидента, также будет дана оценка действиям должностных лиц по соблюдению мер безопасности в дошкольном учреждении.