В Ногликском районе Сахалина медведица запуталась в рыболовных сетях браконьеров и просидела в ловушке трое суток, животное спасли ветеринары и волонтеры. Об этом сообщается в Telegram-канале Агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

Крупную медведицу заметили на берегу реки Парката, дикий зверь переходил вброд водоем и запутался в рыболовных сетях, которые расставили браконьеры. Животному удалось добраться до берега, но сдвинуться с места хищник не мог — сети вонзились ей в лапы и спутались.

Рядом с медведицей находился медвежонок, который не отходил от матери трое суток. Ногликские лесничие, сотрудник местной ветеринарной службы и члены экологического клуба «Бумеранг» отправились на спасение животного.

К месту они подошли по реке на лодке, дистанционно применили усыпляющий препарат и, когда он подействовал, срезали с лап сети. Выяснилось, что пытаясь освободиться, животное прокусило себе лапу, раны обработали.

Спасатели убрали с берега опасные сети, дождались пока действие усыпляющего препарата закончилось и убедились, что с медведицей все в порядке.