Бастрыкин поручил возбудить дело против пристававшего к подросткам врача

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении врача-офтальмолога частной клиники в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) за приставания к двум подросткам во время осмотра. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

О домогательствах со стороны медика на приеме рассказали две девочки 16 лет. По их словам, уроженец Таджикистана настойчиво предлагал им познакомиться поближе и провести время вместе, а также касался их интимными местами. При этом мужчина знал, что пациентки несовершеннолетние.