В Петербурге водители устроили перестрелку после конфликта на дороге

В Санкт-Петербурге водители устроили перестрелку после конфликта на дороге
Водители устроили стрельбу после конфликта в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает 78.ru.
Инцидент произошел во дворе дома № 155 на проспекте Народного Ополчения. После ссоры один из водителей выстрелил в другого из аэрозольного пистолета, однако пострадавший сумел выхватить оружие и в свою очередь произвел выстрел в сторону оппонента.
Владельца пистолета доставили в отделение полиции и поместили в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пассажиры напали на водителя такси из-за просьбы не хлопать дверью.
Газета.Ru: главные новости