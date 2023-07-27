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В Санкт-Петербурге водители устроили перестрелку после конфликта на дороге

Водители устроили стрельбу после конфликта в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает 78.ru.

В Петербурге водители устроили перестрелку после конфликта на дороге
© Газета.Ru

Инцидент произошел во дворе дома № 155 на проспекте Народного Ополчения. После ссоры один из водителей выстрелил в другого из аэрозольного пистолета, однако пострадавший сумел выхватить оружие и в свою очередь произвел выстрел в сторону оппонента.

Владельца пистолета доставили в отделение полиции и поместили в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пассажиры напали на водителя такси из-за просьбы не хлопать дверью.

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