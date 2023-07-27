При пожаре в жилом доме в Москве пострадал один человек

Один человек пострадал при пожаре, который произошел в жилом доме на Пятницком шоссе в Москве. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание началось в одной из квартир, а после перекинулось на верхние этажи. Одна из жительниц дома попросила помощи и рассказала, что у нее в квартире на втором этаже горит балкон.

На место выехали спасатели. Обстоятельства происшествия выясняются.