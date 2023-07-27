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Человек пострадал при пожаре в жилом доме на северо-западе Москвы

Один человек пострадал при пожаре, который произошел в жилом доме на Пятницком шоссе в Москве. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

При пожаре в жилом доме в Москве пострадал один человек
© ТАСС

Возгорание началось в одной из квартир, а после перекинулось на верхние этажи. Одна из жительниц дома попросила помощи и рассказала, что у нее в квартире на втором этаже горит балкон.

На место выехали спасатели. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, что 21 июля пожар произошел в жилой многоэтажке на Дмитровском шоссе на севере Москвы. Очаг возгорания находился в квартире на девятом этаже. В результате происшествия пострадали трое взрослых и трое детей. Всего из здания эвакуировали 10 человек.

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