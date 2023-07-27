ФСБ нашла следы взрывчатки на шедшем за зерном в Россию сухогрузе

ФСБ нашла следы взрывчатки на еще одном судне
Сотрудники ФСБ обнаружили еще одно иностранное гражданское судно, которое могли использовать для доставки взрывчатых веществ на Украину. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно сообщению ФСБ, речь идет о сухогрузе ВМО RIVER, который следовал из Турции в Ростов-на-Дону за зерном. 26 июля на судне были обнаружены следы взрывчатых веществ, таких как динитротолуол и тротил.
Ранее судно заходило в порт Украины, что подтверждает его возможное использование для террористических и диверсионных акций. Было установлено, что в июне и июле судно два раза заходило в порт Рени, расположенный в Одесской области.
В связи с этим принято решение о запрете прохода ВМО RIVER под Крымским мостом и его дальнейшем убытии за пределы территориального моря России.
Ранее ФСБ сообщала, что в результате проведения проверок в трюме иностранного сухогруза, идущего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, были обнаружены следы взрывчатых веществ. Кроме того, сотрудники заметили следы от стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза.