ФСБ нашла следы взрывчатки на шедшем за зерном в Россию сухогрузе

Сотрудники ФСБ обнаружили еще одно иностранное гражданское судно, которое могли использовать для доставки взрывчатых веществ на Украину. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно сообщению ФСБ, речь идет о сухогрузе ВМО RIVER, который следовал из Турции в Ростов-на-Дону за зерном. 26 июля на судне были обнаружены следы взрывчатых веществ, таких как динитротолуол и тротил.

Ранее судно заходило в порт Украины, что подтверждает его возможное использование для террористических и диверсионных акций. Было установлено, что в июне и июле судно два раза заходило в порт Рени, расположенный в Одесской области.

В связи с этим принято решение о запрете прохода ВМО RIVER под Крымским мостом и его дальнейшем убытии за пределы территориального моря России.