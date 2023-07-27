Полиция Дагестана нашла в квартире молодого человека более 950 доз наркотиков

В Дагестане задержали молодого человека, которого подозревают в хранении более 950 доз мефедрона и гашиша. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

Обыск в квартире жителя Махачкалы сотрудники МВД инициировали после жалоб о незаконной деятельности. Они длительное время наблюдали за хозяином помещения.

После досмотра правоохранители нашли средние разовые дозы наркотиков. По данным полиции, все свертки предполагаемый правонарушитель планировал сбыть на территории региона.

Помимо места хранения запрещенных веществ, представители организации установили местонахождение закладок мужчины в Махачкале и Карабудахкентском районе. На данный момент расследование по инциденту продолжается.