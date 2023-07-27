Россиянка умерла в частной клинике из-за анестезии перед операцией

50-летняя пациентка скончалась в частной клинике в Чите из-за анестезии перед гинекологической операцией. О смерти женщины 27 июля сообщает прокуратура Забайкальского края. Уголовное дело отношении врача-гинеколога частной клиники, который настоял на операции без жизненной необходимости, направлено в суд.

50-летняя жительница Могойтуйского района обратилась в частную клинику Читы с жалобами на боли в области сердца и в целом для обследования состояния здоровья. На УЗИ у пациентки выявили кисту яичника и направили к врачу-гинекологу.

Несмотря на то, что анестезиолог указывал на особенности организма пациентки, из-за которых проводить анестезию через дыхательные пути женщине было нежелательно, врач-гинеколог настояла на незамедлительной операции по удалению кисты в этой же частной клинике. Женщина послушалась врача и дала согласие на немедленное проведение операции.

Во время анестезии перед оперативным вмешательством пациентка умерла.

По факту гибели пациентки частной клиники в отношении врача-гинеколога, настоявшего на операции, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Независимая комиссия судебно-медицинских экспертов пришла к выводу, что назначенная платная операция совершенно не являлась обязательной и тем более незамедлительной. Диагностированная у женщины киста требовала лишь врачебного наблюдения.

Уголовное дело в отношении врача направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Читы.