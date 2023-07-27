Мальчика, изучавшего осушенную реку в приморском Арсеньеве, пришлось вызволять из грязевой ловушки с помощью спасателей. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

О ребенке, застрявшем в грязи в русле осушенной реки, в экстренные службы сообщили очевидцы, мальчик, которому на вид не более 10 лет, оказался по пояс в вязкой трясине.

Выбраться из ловушки самостоятельно он не смог. Спасание мальчика попало на видео, сотрудники МЧС выстроились цепью и, передавая его друг другу, вызволили его из трясины. Любознательный ребенок не пострадал и активно комментировал свое спасение, отмывшись водой из пожарной автоцистерны, он ушел домой.