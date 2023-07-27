В ЯНАО резко выросла площадь природных пожаров

В ЯНАО площадь природных пожаров увеличилась за сутки в два раза, на 27 июля она составила более 216 гектар. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.

«На данный момент в Ямало-Ненецком автономном округе действуют восемь природных пожаров на общей площади 216,5 гектар. Очаги находятся в Надымском, Пуровском и Красноселькупском районах», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.

Угрозы населенным пунктам нет. По данным на 26 июля, опубликованным на сайте ведомства, на Ямале действовало четыре очага на площади 123 гектара.