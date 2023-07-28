В Башкортостане россиян осудили за попытку сжечь женщину заживо

Суд Республики Башкортостан приговорил россиянина и его знакомую к девяти и десяти годам заключения после попытки сжечь женщину. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

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Инцидент произошел в июле 2022 года, но решение суд вынес только сейчас. По данным следствия, злоумышленники вместе со своей компанией распивали алкогольные напитки. Во время застолья мужчина и женщина решили, что 49-летняя подруга украла телефон.

За проступок пострадавшую избили сначала руками и ногами, затем цепью. После этого ее облили жидкостью для розжига и сбросили в подвал дома. Там ее попытались сжечь заживо. Очевидцы вызвали на место событий пожарных и россиянку удалось спасти.