Девочка выжила после падения с седьмого этажа в Хабаровске

В Хабаровске пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома, получив множественные травмы. По информации, предоставленной РИА Новости прокуратурой региона, ребенка доставили в больницу.

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Прокуратурой сообщается: «Инцидент произошел в 19:00 вчера. Пятилетняя девочка выпала из окна седьмого этажа жилого дома на улице Фоломеева, 6 в Хабаровске. Ребенок был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, тупой травмой живота, грудной клетки и ушибом внутренних органов.»

Представитель надзорного ведомства уточнил, что во время происшествия окно находилось на кухне полностью открытым, рядом с окном находился диван. Мать была занята разговором по телефону, когда ей позвонили. Она вышла из кухни, оставив девочку одну.

«Мать, не выполняющая должным образом свои родительские обязанности, находится на учете. В семье также есть шестилетний мальчик, отец которого не проживает с ними», — добавил представитель прокуратуры.