В Приморье истощенный тигр вышел в село и загрыз собаку

В селе Раздольное дикий зверь напал на домашнюю собаку и загрыз животное на глазах у хозяина. Об этом сообщили в социальных сетях местные жители.
В Надеждинском районе Приморского края тигра сняли на видео. Хищник бродил по улицам деревни Раздольное и загрыз домашнюю собаку, происходящее снял на видео владелец животного. Истощенный зверь нес собаку в зубах, спасти ее было уже невозможно.
«Уже страшно за грибами выезжать. Собаку сожрал и меня сожрет. Среднему тигру до двух лет в день нужно до 10 кг сырого мяса», — комментируют происходящее в социальных сетях сельчане.
По сообщениям местных СМИ на место выехали сотрудники охотнадзора, они ищут следы хищника. Жителей Раздольного и окружающих поселков просят держать домашних животных в помещениях и сохранять осторожность, а при обнаружении тигриных следов ни в коем случае не пытаться по ним пройти.