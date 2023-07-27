В Приморье истощенный тигр вышел в село и загрыз собаку

В селе Раздольное дикий зверь напал на домашнюю собаку и загрыз животное на глазах у хозяина. Об этом сообщили в социальных сетях местные жители.

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В Надеждинском районе Приморского края тигра сняли на видео. Хищник бродил по улицам деревни Раздольное и загрыз домашнюю собаку, происходящее снял на видео владелец животного. Истощенный зверь нес собаку в зубах, спасти ее было уже невозможно.

«Уже страшно за грибами выезжать. Собаку сожрал и меня сожрет. Среднему тигру до двух лет в день нужно до 10 кг сырого мяса», — комментируют происходящее в социальных сетях сельчане.