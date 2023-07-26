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В Петербурге на дороге лопнул огромный газовый баллон

В Санкт-Петербурге лопнул огромный газовый баллон. В результате аварии произошла масштабная утечка газа, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В Петербурге на дороге лопнул огромный газовый баллон
© © t.me/Megapolisonline

Инцидент произошел в 21:40, на проспекте Народного ополчения.

В лопнувшем металлическом баллоне находился пропан-бутан.

Очевидцы предположили, что водителю крана, который пытался переместить баллон, не хватило опыта для осуществления достаточно сложной операции.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы загорелся ангар с газовыми баллонами. Пожарным удалось оперативно локализовать возгорание.

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